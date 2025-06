Club Brugge pakt uit met opvallende recorddeal: slimme constructie levert vele miljoenen op

Club Brugge heeft zijn nieuwe hoofdsponsor beet, meldt Het Laatste Nieuws. Het gaat om de grootste sponsordeal uit zijn geschiedenis. Blauw-zwart gaat in zee met Betsson.

Club Brugge heeft een nieuwe sponsor beet. Gokreclame is verboden, maar toch zal er een ander gokbedrijf in de plaats van Unibet komen.

Het Laatste Nieuws weet dat Betsson de volgende drie seizoen de hoofdsponsor van Club Brugge zal zijn. Tot 2028 werd er een akkoord gevonden, waar blauw-zwart zo'n 12 miljoen euro aan zal verdienen. Goed voor vier miljoen euro per jaar.

Betsson is een Zweeds gokbedrijf dat samenwerkt met onder meer BetFIRST en Betsafe. Tot vorig seizoen was het partner van Antwerp, dat met BetFIRST een tijdje op de borst speelde. De deal die tot 2027 liep werd verbroken.

Maar het blijft verboden om reclame van een gokbedrijf op de borst te hebben. Hoe wordt dit omzeild. Wel simpel: er wordt een second brand opgericht.

Dat is dan een platform waar niet op gewed kan worden, en dus wel reclame voor gemaakt mag worden. Het is de bedoeling dat, in dit geval, betFIRST.sport officieel de nieuwe sponsor wordt. Dat moet een website worden met resultaten van de sportwereld, zonder gokken.