Done deal: JPL-club haalt jeugdproduct Anderlecht weg na dertien(!) jaar trouwe dienst

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het compleet. Dender heeft zich weten te versterken met een jeugdproduct van RSC Anderlecht. Die zat daar al meer dan een decennium, maar kiest nu dus voor Oost-Vlaanderen.

Dender heeft op zijn eigen webstek zijn tweede versterking van deze zomer wereldkundig gemaakt. "We hebben ons versterkt met Nail Moutha-Sebtaoui. De 19-jarige linkervleugelverdediger komt over van RSC Anderlecht en tekent een contract tot 2028, met een optie op een bijkomend seizoen." "Nail Moutha-Sebtaoui is een linkervleugelverdediger. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en zat daar ook bij RSCA Futures. Hij speelde er 42 wedstrijden", aldus Dender in het bericht op de eigen webstek. Nail Moutha-Sebtaoui rejoint le FCV Dender. Het jeugdproduct van paars-wit verlaat Neerpede na 13 seizoenen. Bonne chance, Nail. 🟣⚪️ pic.twitter.com/ymwLC5jAu4 — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) June 27, 2025 "Hij speelde ook al voor het nationale jeugdelftal van Marokko. Hij heeft zowel de Marokkaanse als Belgische nationaliteit." Bij Dender zijn ze blij dat ze Nail Moutha-Sebtaoui hebben kunnen strikken. Driejarig contract Hij is zeker een optie voor de toekomst, al was het voor de flankverdediger niet makkelijk om Anderlecht te verlaten. Daar speelde hij de voorbije dertien jaar en werkte hij zich op tot de RSCA Futures. Nu lijkt hij echter een eerste avontuur in eerste klasse te gaan doormaken bij een ander team. Met een contract van drie jaar geloven de Oost-Vlamingen alvast in hem.