Anderlecht uit de race, Club Brugge concurreert met Bundesliga en weet welk bedrag nodig is om Inter-speler te strikken

Concurrentie van Anderlecht hoeft blauw-zwart niet meer te vrezen. Club Brugge daarentegen is wél nog in de running om Aleksandar Stanković binnen te halen.

De interesse van Club Brugge in de 19-jarige Serviër is niet nieuw. Reeds eind april was er sprake van belangstelling van Club in de middenvelder, die het afgelopen seizoen op huurbasis bij het Zwitserse FC Luzern speelde. Toen werd hij ook in verband gebracht met Anderlecht, maar hij zal zeker niet naar de hoofdstad trekken.

Anderlecht circuleert niet meer als één van de geïnteresseerde clubs en de reden is ook vrij duidelijk. Het is bekend dat Olivier Renard niet meer wil uitgeven dan drie miljoen euro voor een transferbedrag van een inkomende transfer. La Gazzetto dello Sport weet dat Inter tien miljoen euro vraagt voor Stanković. Dat is dus veel meer.

Inter zou een goed bod aanvaarden

De Italiaanse krant geeft ook wel aan dat Inter een bod dat in de buurt van dit bedrag kan komen zeker zou aanvaarden. Club Brugge wordt nog genoemd als één van de geïnteresseerde teams, maar twee maanden geleden hadden ook clubs uit de Bundesliga en de Serie A Stanković op de radar staan. Enkele Duitse clubs zijn nog steeds geïnteresseerd.

Wolfsburg en Stuttgart worden met de jonge speler in verband gebracht. Het lijkt dus te gaan tussen hen en Club Brugge. Wie Stanković echt wil hebben, weet wat gedaan: tien mijloen euro op tafel leggen. De zoon van voetballegende Dejan Stanković heeft er een sterk seizoen opzitten bij Luzern en dat kan wel eens vruchten afwerpen.

Club Brugge betaalde al voor twee transfers

Het is alleen de vraag welke club het diepst in de buidel wil tasten. Club Brugge betaalde al zeven mijloen euro voor zowel Tresoldi als Reis. Dan is het misschien ook mogelijk om tien miljoen euro te geven voor een talent van Inter. Club kan uiteraard ook nog altijd proberen om de prijs nog wat te drukken.