Opmerkelijk: gewezen spits van Beveren en Standard hangt plots voetbalschoenen aan de haak en legt uit waarom

Het is officieel. Renaud Emond heeft bevestigd dat hij definitief zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. De voormalige speler van Standard Luik maakte dit nieuws bekend op zijn Instagram-account zaterdag.

De 33-jarige doelpuntenmaker, wiens contract bij KAS Eupen afloopt, zal zijn avontuur bij de Panda's niet voortzetten. De reden voor deze keuze? Een kraakbeenprobleem in zijn knie dwingt hem om een einde te maken aan zijn carrière.

Gedurende zijn carrière werd de Luikenaar opgeleid bij Virton (A-kern 2010-2013) voordat hij speelde voor Waasland-Beveren (2013-2015), Standard Luik (2015-2020 en 2022-2023), FC Nantes (2020-2022) en tot slot KAS Eupen (2024-2025). In totaal speelde hij maar liefst 305 wedstrijden, waarin hij 78 doelpunten scoorde en acht beslissende passes gaf.

Ontroerende boodschap

"Van mijn debuut in Virton, mijn stad, tot mijn tijd in Vlaanderen bij Waasland-Beveren, vervolgens bij Standard Luik, een legendarische club die ik zo liefheb, die mij heeft laten groeien en mij zoveel heeft gegeven..."

"Vervolgens, het avontuur in Nantes, deze prachtige Franse club, een andere cultuur, een andere competitie waar ik van genoten heb om te ontdekken! En tot slot, Eupen, waar ik de cirkel kon rondmaken, kon overdragen en nog kon leren", vertelt de voormalige speler nu op zijn Instagram-account.

"Elke club, elk shirt gedragen, elke wedstrijd, elke minuut hebben de man gevormd die ik vandaag ben. Ik heb het geluk gehad om geweldige teamgenoten tegen te komen, gepassioneerde stafleden en leiders, trouwe supporters, en emoties te beleven die alleen voetbal kan bieden!", vervolgde hij.

Renaud Emond vertrekt met een licht hart en vol dankbaarheid: "Dank aan iedereen die mij gesteund heeft, van dichtbij of van ver. Aan mijn ouders voor de opvoeding en waarden die ze mij hebben bijgebracht, voor hun steun, en aan iedereen die ik ben tegengekomen op mijn pad... En vooral bedankt aan mijn vrouw, die mijn rots en steunpilaar is geweest, aan mijn kinderen, mijn grootste trots en mijn mooiste overwinning. Zonder jullie was ik hier nooit gekomen: ik hou uit de grond van mijn hart van jullie. Jullie waren mijn grootste kracht en mijn drijfveer."