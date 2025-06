Lamkel Zé (ex-Antwerp en ex-Kortrijk) verliet STVV en heeft nieuw avontuur op opvallende plaats te strikken

Afgelopen seizoen kreeg Didier Lamkel Zé een kans bij STVV. De Kanaries wisten zich uiteindelijk te redden in de Relegation Play-offs, maar de winger kreeg wel zelden een échte kans. Nu heeft hij een nieuwe ploeg gevonden. In China nota bene.

Didier Lamkel Zé begon zijn Belgisch avontuur met een periode bij Antwerp. Het begin was veelbelovend, maar al snel gleed de winger af in de nodige fratsen. Na een aantal buitenlandse avonturen dook hij op in Kortrijk, maar ook daar was zijn carrière geen lang leven beschoren.

Ook bij De Kerels kon hij nooit echt zijn stempel drukken en al vrij snel vertrok hij er opnieuw. Hetzelfde bij STVV, waar hij afgelopen seizoen aan het einde van het seizoen al naar de B-kern werd verwezen.

Zijn contract werd dan ook niet verlengd bij STVV en zo kon hij transfervrij uitkijken naar een nieuwe club voor volgend seizoen. Een paar weken geleden kwam er al een eerste keer het gerucht dat hij in China zou zijn gespot.

Nieuw buitenlands avontuur

Volgens Chinese bronnen zou hij snel een contract kunnen tekenen in de hoogste Chinese klasse bij Qingdao Hainiu. En ondertussen zijn die woorden ook waarheid geworden.

Lamkel Zé heeft een contract getekend bij de Chinese club. Er is nog niet geweten voor hoelang dat is. Hij komt transfervrij over van STVV en heeft een marktwaarde van een half miljoen euro.