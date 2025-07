Gespot op training: 'Jeugdproduct Standard verlaat STVV voor Brussels avontuur'

STVV wil schoon schip houden richting volgend seizoen. Maar liefst negen spelers kregen een maand geleden te horen dat ze volgend seizoen geen Kanarie meer zullen zijn. Eentje van hen ligt nu onder zeil.

STVV neemt afscheid van een hele reeks spelers. Dat liet de club eind mei al weten op zijn officiële kanalen. Onder meer Bruno Godeau, Kahveh Zahiroleslam en Didier Lamkel Zé mochten andere oorden opzoeken.

Lamkel Zé vond ondertussen zijn nieuwe club in China en ook Olivier Dumont heeft nu een nieuwe ploeg gevonden. Hij gaat naar de Challenger Pro League en zal aansluiten bij Daring Brussels.

🔴⚫️ Infos #RWDM :

🇧🇪 Olivier Dumont est un nouveau joueur du club bruxellois. Le milieu de terrain s’est déjà entraîné ce mardi avec ses nouvelles couleurs. #mercato #STVV #JPL #CPL pic.twitter.com/xc2oZjvzy3 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 1, 2025

De middenvelder geboren in Wezet is een echt jeugdproduct van Standard, maar in 2022 maakte hij de overstap naar STVV. Daar raakte de speler in drie seizoenen aan 48 wedstrijden over alle competities heen.

Transfervrij naar RWDM

De 23-jarige jongeling scoorde daarin drie doelpunten. Nu lijkt hij een stapje terug te nemen. Volgens Sacha Tavolieri tekende hij ondertussen al present op training in Brussel.

De deal zal dus meer dan waarschijnlijk snel wereldkundig gemaakt worden, al is er in se geen haast bij. Dumont is transfervrij door zijn vertrek bij STVV en kan dus tekenen wanneer hij wil.