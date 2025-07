Met oog op het WK? Sebastiaan Bornauw officieel voorgesteld bij zijn nieuwe club

Sebastiaan Bornauw heeft zijn nieuwe club helemaal beet. De Belgische verdediger verlaat Wolfsburg en trekt naar Leeds.

Sebastiaan Bornauw heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Hij begon goed, als vaste basisspeler bij Wolfsburg. Een reeks blessures gooiden roet in het eten nadien.

Daardoor kwam de Belgische verdediger slechts 15 keer in actie in de Bundesliga dit seizoen. Een zomers vertrek leek enorm waarschijnlijk. In Duitsland had hij nog maar één jaar contract over.

Het nieuws zat eraan te komen, maar dinsdag werd het ook officieel bevestigd. Sebastiaan Bornauw is vanaf nu een speler van Leeds. Hij tekende een vierjarig contract.

In het seizoen voor het WK zal Bornauw zich in de kijken kunnen speler in de Premier League. Hij zal zich ook bewustzijn van de problemen achteraan bij de Rode Duivels en ruikt misschien een kans.

Bornauw startte zijn carrière bij RSC Anderlecht. In 2019 maakte hij de overstap naar 1. FC Köln, voor hij in 2021 bij Wolfsburg terechtkwam. Nu start een nieuw hoofdstuk.