De eerste woorden van Casper Nielsen als speler van Standard: "Hier zal ik terugvinden wat mij kenmerkt"

Het nieuws werd op woensdag officieel bevestigd: Casper Nielsen is de zevende zomeraanwinst van Standard. De Deense middenvelder komt over van Club Brugge.

Standard heeft nog geen gas teruggenomen aan het begin van deze transferperiode. Een dag na de aankondiging van de komst van Josué Homawoo, hebben de Rouches de komst van Casper Nielsen aangekondigd, die de zevende aanwinst van de transferperiode wordt.

De Deense middenvelder komt over van Club Brugge en heeft een contract voor drie jaar getekend, na langdurige onderhandelingen gevoerd door Marc Wilmots en het bestuur. In het persbericht van de club sprak de sportief directeur van Standard zich uit over zijn zevende zomeraanwinst.

"Casper Nielsen heeft ruimschoots zijn waarde bewezen in onze competitie en was een prioriteit voor ons in deze transferperiode. Als echte motor op het middenveld passen zijn mentaliteit, spelvolume en stijl perfect bij het DNA van Standard."

Casper Nielsen denkt bij Standard "terug te vinden wat hem kenmerkt"

Nu de transfer officieel is, kan Nielsen voor het eerst reageren op zijn overstap. De Deen, die in ons land doorbrak als speler van Union, is blij dat de deal eindelijk rond is.

"Tijdens onze gesprekken voelde ik dat het management van Standard echt wilde dat ik deel uitmaakte van hun nieuwe project en dat gaf me een grote drang om bij deze club te komen. Ik denk dat ik hier de passie en het plezier van spelen zal terugvinden die mij kenmerken en ik verheug me erop om de supporters van de Rouches te ontmoeten", verklaarde hij.