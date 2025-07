OFFICIEEL: Standard neemt na elf jaar afscheid van groot talent

Het is nu officieel, Lucas Noubi is geen speler meer van Standard. Het jonge talent nam afscheid via zijn sociale media na elf jaar bij de club te hebben doorgebracht.

Standard Luik zal niet doorgaan met drie spelers. Noah Mawete, Adriano Mansala-Mpati en Lucas Noubi verlaten de club.

Mawete heeft een goed seizoen gehad bij Lierse op huurbasis. Na acht jaar bij de club zal hij naar Beveren vertrekken. "Het is tijd voor mij om een nieuw pad in te slaan. Het is dus geen vaarwel, maar gewoon tot ziens...", schrijft de defensieve middenvelder. Adriano Mansala-Mpati gaat daarentegen naar MVV Maastricht.

De laatste Luikenaar die zijn vertrek heeft bevestigd, is Lucas Noubi. Nadat zijn contract afliep, heeft hij besloten om niet voor een verlengd verblijf te gaan bij de Rouches.

Afscheid van Lucas Noubi

"Na 11 jaar bij deze club komt mijn avontuur hier ten einde. Het is moeilijk om de woorden te vinden om afscheid te nemen van wat veel meer was dan alleen een club voor mij, wat mijn tweede thuis was. Hier ben ik opgegroeid, ben ik een man geworden, omringd door ongelooflijke mensen en onvergetelijke herinneringen", schrijft de jonge speler.

"Elke keer dat ik de kans en de mogelijkheid had om dit shirt te dragen, heb ik gestreden met al mijn kracht, met trots, eer en liefde voor deze kleuren. Het dragen van het Standard-shirt was altijd een eer, en ik heb het met mijn hart gedaan. Sclessin zal voor mij een unieke plek blijven. Ik heb mijn eerste kippenvelmomenten hier meegemaakt, door jullie passie, jullie gezangen, jullie onvoorwaardelijke steun. Jullie, de supporters, hebben me vanaf dag één verwelkomd als één van jullie, en ik zal jullie daar nooit genoeg voor kunnen bedanken."

Het vertegenwoordigen van Standard was voor hem vooral een trots moment: "Ik vertrek met opgeheven hoofd, sterke vriendschappen, emoties die voor altijd zullen blijven bestaan en een immense trots om dit embleem meer dan een decennium te hebben vertegenwoordigd. Dank aan mijn teamgenoten, de trainers, de staf, en aan alle mensen die deze club dagelijks laten leven. En vooral, dank aan God dat Hij me mijn kinderdroom heeft laten vervullen: een professionele speler worden bij Standard Luik, mijn club. Standard zal altijd deel van mij uitmaken."