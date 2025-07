Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Noubi

OFFICIEEL: Standard neemt na elf jaar afscheid van groot talent

Het is nu officieel, Lucas Noubi is geen speler meer van Standard. Het jonge talent nam afscheid via zijn sociale media na elf jaar bij de club te hebben doorgebracht. (Lees meer)