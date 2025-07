Standard rondt net voor zomerstage nog twee grote transfers af

Marc Wilmots wilde dat zijn kern zo compleet mogelijk was voordat Standard op stage vertrok. En hij lijkt in zijn opzet te slagen: De Rouches zouden binnenkort twee langverwachte transfers aankondigen.

Wie had dat gedacht? Na maandenlang in onzekerheid te hebben gezeten over de financiële levensvatbaarheid van de club en wie de nieuwe trainer zou worden, is Standard tijdens de zomer één van de meest actieve clubs op de transfermarkt. Op maandag hebben de Rouches al de komst van Josué Homawoo bevestigd als hun zesde zomeraanwinst (exclusief de aankoopopties voor Ayensa en Camara).

En transfers nummer zeven en acht zijn naar verluidt ook al afgerond. Casper Nielsen (31 jaar) zal officieel een Rouche worden in de komende uren en komt over van Club Brugge voor naar schatting ongeveer 1 miljoen euro, meer dan wat Standard aanvankelijk wilde betalen.

Nielsen en Henry komen eraan

Maar Nielsen komt niet alleen. Volgens Sudpresse, zou het dossier van Thomas Henry (30 jaar), waarmee Standard al geruime tijd persoonlijk overeenstemming heeft bereikt, deze keer echt helemaal rond zijn. De aanvaller die eerder bij OHL speelde, arriveert dus ook op Sclessin.

Het financiële probleem dat de komst van Henry blokkeerde, namelijk dat Standard zich geen transfersom kon veroorloven om de Fransman aan te trekken, zou zijn opgelost: Hellas Verona zou hebben ingestemd met het vrijgeven van Henry's laatste contractjaar.

Volgende maandag vertrekt Standard voor een week op stage naar Le Touquet. Tegen die tijd kan worden verwacht dat alle lopende zaken zijn afgerond en bevestigd, zodat Mircea Rednic kan beschikken over een zo compleet mogelijke selectie. Uiteraard zal Marc Wilmots daarna ook nog moeten omgaan met mogelijke vertrekken en hoe deze te compenseren.