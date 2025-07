Jean Kindermans in de wolken: Antwerp plukt 19-jarige middenvelder weg bij CPL-club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp heeft nieuwe versterking beet. Toon Franssen, een 19-jarige middenvelder, komt over van Lommel SK.

Antwerp houdt het voorlopig goed rustig op de transfermarkt. De club kondigde eerder al de komst aan van Daam Foulon en Geoffry Hairemans. Zij komen allebei over van KV Mechelen.

Verder nam de club ook doelman Taishi Brandon Nozawa over van het Japanse Tokyo FC. Een transfer waarmee Antwerp waarschijnlijk wil anticiperen op een vertrek van Senne Lammens.

Woensdag maakte The Great Old nog een nieuwe zomertransfer bekend. Toon Franssen komt over van Challenger Pro League-club Lommel SK.

De 19-jarige middenvelder speelde er sinds zijn jeugd en versierde afgelopen jaar een profcontract. Franssen tekende een contract van twee seizoenen bij Antwerp. Jean Kindermans is er blij mee.

"Toon is een dynamische aanvallende middenvelder met een groot loopvermogen. Hij moet de komende jaren bij onze Young Reds mee zorgen voor de nodige assists en doelpunten", zegt de CEO Youth van Antwerp.