OFFICIEEL: OH Leuven haalt derde zomeraanwinst in huis

Oud-Heverlee Leuven heeft nog niet al te veel werk verricht op de transfermarkt. Het team haalde wel een nieuwe coach binnen met David Hubert en kondigt nu het verlengd verblijf van een huurspeler aan.

Na enkele grijze seizoenen hoopt Oud-Heverlee Leuven onder David Hubert opnieuw een betere campagne af te werken waarbij ze kunnen snuffelen aan de top zes. Daarvoor zoekt het naar de juiste spelersprofielen.

Leuven kondigde eerder het definitief aantrekken van Takuma Ominami aan. Met Bryang Kayo trokken ze ook al een centrale middenvelder aan. En nu hebben ze een derde inkomende transfer aangekondigd op hun officiële kanalen.

Huurdeal van Mijatovic wordt verlengd

Flankaanvaller Jovan Mijatovic zal ook volgend seizoen in het shirt van OHL te bewonderen zijn. De huurovereenkomst met de Serviër is met één seizoen verlengd. Mijatovic speelde sinds januari op huurbasis in ons land, hij is eigendom van het Amerikaanse New York City FC.

Mijatovic liet misschien geen onuitwisbare indruk na, in zeven optredens kwam hij slechts één keer tot scoren, maar toch zijn de Leuvenaars voldoende overtuigd om de huurdeal van de Serviër te verlengen.

Het jeugdproduct van Rode Ster Belgrado verkaste in de winter van 2024 naar de Verenigde Staten. NYC legde maar liefst acht miljoen euro op tafel voor Mijatovic, maar de amper 19-jarige flankaanvaller heeft voorlopig nog niet helemaal kunnen overtuigen.