Opsteker: Antwerp doet wat Chelsea, Barcelona en Lyon niet kunnen en voorkomt zo monsterboete

Royal Antwerp FC was de voorbije maanden onder toezicht geplaatst vanuit de UEFA, maar nu heeft het goed nieuws gekregen. Een aantal Europese topclubs hebben wél een flinke boete opgelegd gekregen.

De Europese Voetbalbond UEFA heeft vrijdag de sancties gepubliceerd voor overtredingen tegen de financiële fair-play in het seizoen 2024-2025. Een paar topploegen moeten daarbij diep in de buidel tasten.

Monsterboetes voor topteams

Olympique Lyon zit al in vieze papieren en zou nu opnieuw diep in de buidel moeten tasten, terwijl ook Chelsea en Barcelona grote boetes krijgen opgelegd. Chelsea moet liefst 31 miljoen euro ophoesten, Barcelona 15 miljoen euro en Lyon 12,5 miljoen euro.

Alledrie de clubs krijgen ook nog eens een voorwaardelijke straf dat veel hoger ligt, dus als ze opnieuw in de fout gaan of blijven gaan, dan moeten ze nog veel meer geld ophoesten.

Antwerp komt weg zonder straf

Ook Aston Villa moet 11 miljoen euro betalen (plus 15 voorwaardelijk), AS Roma 3 miljoen euro, Besiktas 900.000 euro, Porto 750.000 euro en nog vijf andere clubs kleinere bedragen.

The Great Old stond ook onder toezicht van de Club Financial Control Body (CFCB). Zij komen nu volgens Het Laatste Nieuws weg zonder sanctie, omdat ze ervoor gezorgd hebben dat hun financiële targets wél gehaald werden.