Didier Lamkel Zé geeft zijn versie van shirtdebacle bij Antwerp: "Toen heb ik het op mijn manier geprobeerd"

Didier Lamkel Zé heeft in een interview openhartig teruggeblikt op het incident waarbij hij opdook in een shirt van Anderlecht, rivaal van zijn toenmalige club Antwerp. De flankaanvaller zegt dat het een wanhopige poging was om een transfer af te dwingen nadat een vertrek naar FC Porto werd geblokke

Volgens Lamkel Zé bevond hij zich in topvorm tijdens zijn tweede seizoen bij Antwerp. Porto had een bod van 10 miljoen euro uitgebracht, nadat Antwerp hem eerder voor slechts 1 miljoen had opgepikt. De speler was klaar voor de stap, maar kreeg van de clubleiding te horen dat hij koste wat het kost moest blijven. Toen hij daartegen protesteerde, werd hij bedreigd met een seizoen in de B-kern. “De voorzitter zei letterlijk: als jij niet blijft, verpest ik je carrière", verklaarde Lamkel Zé bij Passion Foot Invest. In een poging om de druk op te voeren, begon hij vervolgens te provoceren binnen de club. “Ik heb toen gezegd: ‘Als jij mijn carrière wil saboteren, dan help ik je wel even.’” Zijn beruchtste actie kwam er toen hij op het trainingscomplex verscheen in een shirt van rivaal Anderlecht. Die daad veroorzaakte grote ophef. Supporters waren woedend, en Lamkel Zé kreeg bedreigingen. Er verschenen zelfs politiewagens voor zijn woning om hem te beschermen tegen mogelijke acties van boze fans. Hij gaf toe dat het geen doordachte actie was, maar eerder een wanhoopsdaad. “Ik dacht: misschien moet ik het Anderlecht-shirt aandoen, dan komt er eindelijk beweging in het dossier.” Die provocatie leidde echter vooral tot reputatieschade en spanningen binnen de club. Achteraf beseft Lamkel Zé dat hij te ver ging, maar hij benadrukt dat hij handelde uit frustratie en angst dat zijn carrière vast zou lopen. “Ik wilde gewoon spelen, vooruitgaan, niet mijn tijd verspillen in de schaduw. Maar niemand luisterde. Toen heb ik het op mijn manier geprobeerd.”