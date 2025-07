Done deal! Chemsdine Talbi naar Sunderland en dit is de som die Club Brugge ervoor incasseert

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge en Sunderland zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van Chemsdine Talbi. De 19-jarige flankaanvaller trekt, indien hij slaagt voor zijn medische tests, naar de Premier League. De Engelse promovendus betaalt meer dan 20 miljoen euro voor het jeugdproduct van blauw-zwart.

De onderhandelingen tussen beide clubs sleepten enkele dagen aan, maar zondagavond werden de laatste plooien gladgestreken, weet HLN. Talbi reist met zijn entourage naar Noord-Engeland, waar hij zijn medische keuring zal ondergaan. Daarna zet hij zijn handtekening onder een contract tot 2030.

De transfersom zou bestaan uit een vast bedrag en verschillende bonussen. In totaal kan de deal oplopen tot zo’n 23 miljoen euro. Dat maakt Talbi in één klap tot één van de duurste uitgaande transfers in de geschiedenis van Club Brugge.

Afgelopen seizoen maakte de flankspeler indruk met zijn snelheid en acties. In 27 competitiewedstrijden was hij goed voor 5 doelpunten en 3 assists. Zijn sterke prestaties in Europa, waaronder een sterke match tegen Atalanta, gaven zijn marktwaarde een flinke duw.

Talbi is afkomstig uit Sambreville en koos als international voor Marokko. Hij doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en brak vorig jaar definitief door in het eerste elftal. Met zijn transfer volgt hij het pad van andere Club-talenten die de stap naar een topcompetitie zetten.

Voor Club Brugge is het verlies sportief, maar financieel een meevaller. De club zoekt nu actief naar een vervanger voor Talbi op de flanken, want met zijn vertrek verdwijnt een explosieve pion uit de kern.