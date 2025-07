Kan Anderlecht uitpakken? 'Paars-wit strijdt mee voor verdediger van 10 miljoen euro'

Besnik Hasi heeft laten vallen dat verdedigende versterking geen overbodige luxe zou zijn. In Duitsland wordt nu gemeld dat RSC Anderlecht geïnteresseerd zou zijn in een... verdediger.

Volgens Sky Sports zit de Duitse international Armel Bella-Kotchap (23 jaar) op een zijspoor bij Southampton. De Saints zijn gedegradeerd en willen graag af van het salaris van de centrale verdediger, die een contract heeft tot 2026. Sommige bronnen beweren zelfs dat Southampton overweegt om de speler vrij te geven van zijn laatste jaar contract.

Deze informatie werd snel tegengesproken door een journalist van de Daily Echo, die de Engelse club volgt. Maar één ding is zeker, Bella-Kotchap is een koopje. En de lijst van geïnteresseerde clubs is lang, volgens Sky Sports: Borussia Mönchengladbach, Udinese, Hamburger SV maar ook... Anderlecht zou in de race zijn.

Het is moeilijk voor te stellen hoe RSC Anderlecht zich kan mengen in de strijd om een speler waarvan de martkwaarde op 9 miljoen euro wordt geschat. Zelfs als Southampton mogelijk gedwongen wordt om haar eisen te verlagen.

Bovendien is het salaris van Bella-Kotchap, als het te hoog is voor Southampton dat gedegradeerd is naar de Championship, zeker ook te hoog voor paars-wit. Maar Sky Germany is en blijft een betrouwbare en serieuze bron. Mogelijk heeft Olivier Renard dus informatie ingewonnen.

We weten dat Besnik Hasi graag ervaren defensieve versterking ziet arriveren: hoewel slechts 23 jaar oud, heeft Armel Bella-Kotchap al een volledig seizoen in de Premier League gespeeld. Maar de verhouding prijs-ervaring pleit niet in zijn voordeel...