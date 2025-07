Antwerp heeft nieuwe spits in het vizier en het is er eentje die Overmars héél goed kent

Antwerp is volop bezig met zijn zomermercato, en richt zijn vizier nu nadrukkelijk op een nieuwe spits. Helemaal bovenaan het verlanglijstje prijkt de naam van Lassina Traoré. De 24-jarige Burkinees komt sinds 2021 uit voor Shakhtar Donetsk, maar staat open voor een nieuwe uitdaging.

Marc Overmars kent Traoré door en door. Hij haalde hem als jonge belofte van Ajax Cape Town naar Ajax Amsterdam en zag hem daar snel ontbolsteren. Traoré scoorde in het begin vlot bij Shakhtar en verzamelde in totaal 24 doelpunten in 96 wedstrijden. Hij had zo een aandeel in meerdere titels, bekers en een supercup. Blessures gooiden echter geregeld roet in het eten, waardoor zijn ontwikkeling stokte.

Toch twijfelt Antwerp niet aan zijn potentieel. De club heeft al een bod van zo'n 2,5 miljoen euro neergelegd, weet GvA. Traoré heeft nog maar één jaar contract in Oekraïne, wat een vertrek makkelijker moet maken. Alleen is er voorlopig nog geen akkoord: Shakhtar-coach Arda Turan ligt dwars en wil zijn spits niet laten gaan.

De gesprekken lopen verder en Antwerp blijft hopen. De club ziet in Traoré een type dat perfect past in het profiel dat ze zoeken: fysiek sterk, doelgericht en met internationale ervaring. Bovendien is het geen onbekende voor Overmars, wat het vertrouwen in een goede afloop vergroot.

Intussen werkt Antwerp ook aan de afronding van twee andere dossiers. De komst van Matija Nastasic (32), een ervaren centrale verdediger, staat op het punt afgerond te worden. Ook Jules Ahoka (19), een veelbelovende middenvelder, zal snel zijn krabbel zetten.

Maar de spitspositie blijft momenteel absolute prioriteit in Deurne-Noord. Of Traoré de oplossing wordt, zal de komende dagen moeten blijken.