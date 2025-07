Dubbel succes voor Cercle Brugge - en wat met OH Leuven en Beerschot?

Tijdens hun trainingskamp aan de Belgische kust speelde RFC Luik hun tweede vriendschappelijke wedstrijd in minder dan 24 uur, nadat ze vrijdag gelijk speelden tegen Zulte-Waregem (1-1). De spelers van Gaëtan Englebert stonden dit keer tegenover een andere eersteklasseploeg: Cercle Brugge.

Na hun goede prestatie van de vorige dag hielden de spelers van Gaëtan Englebert deze keer geen stand. Cercle Brugge won met 3-0 dankzij doelpunten van Elhadji Koné, Ibrahima Diaby en Alama Bayo.

De Vereniging van zijn kant ging geweldig op dat elan door. Tegen Beerschot werd ook gewonnen, deze keer met 2-0 dankzij doelpunten van Nazinho en Ngoura.

Ook OH Leuven kwam in actie. De ploeg van David Hubert nam het op tegen Seraing en daarin incasseerden ze al na 8 minuten een tegendoelpunt, gescoord door Matthieu Muland.

OHL kwam echter tien minuten later terug om gelijk te maken en de ruststand op 1-1 te brengen. Leuven scoorde in de tweede helft een tweede doelpunt en won zo alsnog met 2-1.

First game in our new kit 🔥



Deze voormiddag speelden we een oefenwedstrijd tegen Seraing. Na 90 minuten wonnen we met 2-1!#ohleuven pic.twitter.com/vGIXHX0jFx