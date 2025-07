Jonge Belg (ex-Antwerp en Oostende) is optie op de toekomst: Juventus neemt stevig besluit

Enzo Keutgen heeft zojuist zijn contract verlengd bij Juventus. Hij speelt nu bij de U20 en zal tot minstens juni 2028 verbonden blijven aan De Oude Dame. Een nieuwe stap voor de jonge speler met een verleden bij Royal Antwerp FC.

Tot zijn 13e was Enzo Keutgen actief in Sint-Joost-ten-Node. In 2020 versnelde alles voor hem toen Oostende hem opmerkte en hem in zijn opleidingscentrum opnam. Twee jaar later sloot hij zich aan bij de Academie van Antwerp.

In 2023 kwam Juventus, overtuigd van de potentie van de jongen, hem halen, waarbij ze Antwerp een compensatie van 35.000 euro achterlieten. Nu speelt Keutgen bij de U20 van Juventus, na er te zijn begonnen bij de U17.

Enzo Keutgen (2007 U18🇧🇪) prolonge à la Juventus jusqu’en 2028 ! 👏 pic.twitter.com/WPnqbjJBqL — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) July 16, 2025

Vorig seizoen verscheen hij zelfs drie keer in Youth League-wedstrijden, het equivalent van de Champions League voor jongeren. Juventus blijft op hem inzetten en bewijst dat met een nieuwe contractverlenging.

Juve houdt de Belgische markt in de gaten

Keutgen is nu gebonden aan de Oude Dame tot 2028, met twee extra seizoenen als optie. Een mooie blijk van vertrouwen voor de Belgische U18-international.

De Brusselaar, die ook de Congolese nationaliteit heeft, zal overduidelijk een naam zijn om in de gaten te houden in de komende jaren. Josué Grelaud (18 jaar), Maxime De Brul (16 jaar) en Wout Gielen (17 jaar) zijn andere Belgen die in de jeugdteams van de Bianconeri spelen en dromen ervan om in de voetsporen te treden van Koni De Winter en Samuel Mbangula bij het eerste team.