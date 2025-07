Ex-speler Club Brugge en Genk spreekt met veel goesting over zijn nieuwe job op het hoogste niveau

Hans Cornelis is de nieuwe assistent van Rik De Mil bij Charleroi. Hij praatte over zijn eerste weken in het Zwarte Land en lijkt klaar voor zijn nieuwe job.

Voor een trainer is een trainingskamp bedoeld om nieuwe spelers beter in de groep te integreren. Maar ook nieuwe stafleden. Zo hebben de Zebra's Hans Cornelis verwelkomd in hun begeleiding.

Van Lokeren naar Charleroi

De voormalige rechterflankspeler, die voor Club Brugge, Genk en Cercle Brugge speelde, begon zijn trainerscarrière daar waar hij stopte als speler, bij Zwevezele. In 2022 werd hij hoofdcoach van Lokeren-Temse, dat hij naar 1B leidde. Na zijn ontslag in februari kijkt hij uit naar deze nieuwe uitdaging.

Cornelis had nog nooit met Rik De Mil samengewerkt: "Ik kende zijn reputatie, het klikte meteen: het is een coach die precies weet wat hij wil, hij werkt enorm hard, en ik voelde meteen dat ik veel zou leren aan zijn zijde. Hij vertrouwt elk lid van zijn staf, wat zeer motiverend is. Zijn speelstijl past perfect bij mij. In slechts drie weken heb ik al enorm veel vooruitgang geboekt aan zijn zijde", legt hij uit op de website van Charleroi.

Snelle deal gesloten

Alles ging heel snel: "We delen dezelfde visie op voetbal, dezelfde speelfilosofie. Toen Charleroi zich voorstelde, voelde ik meteen de ambitie van de club, de middelen die worden ingezet om de doelen te bereiken, en vooral een stimulerende werkomgeving. In twee dagen was alles geregeld voor mijn komst."

In de staf heeft iedereen zijn plaats ingenomen: "Net als voor Franck Defays en Mario Notaro is het mijn rol om de coach dagelijks te ondersteunen in zijn taken, om het beste uit elke speler te halen en samen onze doelstellingen te bereiken."