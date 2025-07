Union wijst bod van meer dan 20 miljoen euro af voor sterkhouder

Franjo Ivanovic wordt nauwlettend gevolgd in heel Europa. Bologna zat in de tribune om hem te observeren tijdens de Supercup. Como bood 25 miljoen euro, zonder succes.

Er was veel volk aanwezig in de tribunes van het Joseph Marienstadion voor de Supercup tegen Club Brugge. Scouts van Bologna kwamen om Franjo Ivanovic te bekijken. De 21-jarige Kroaat had zondagavond al gescoord.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Como een bod van 20 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen ingediend. Union twijfelde niet en wees het af. De Brusselse club is niet van plan om zijn beste aanvallende speler te laten gaan voor een prikje.

Ivanovic heeft het afgelopen seizoen 20 doelpunten gemaakt en 9 assists gegeven in 42 wedstrijden. Hij wordt door Transfermarkt geschat op 13 miljoen euro, maar dat weerspiegelt niet zijn werkelijke waarde. Union heeft geen verkoop nodig en is van plan om stand te houden.

Tenzij er een uitzonderlijk bod komt, zal hij deze zomer niet vertrekken. Union weet dat de speler over een paar maanden nog meer waard zal zijn. Of het nu de Serie A is of andere competities, Union zal niet toegeven, behoudens een niet te weigeren bod.

Ivanovic blijft gefocust. Hij zal dit seizoen de Champions League ontdekken met zijn club. Zijn coach, Sebastien Pocognoli, heeft hem verteld om goed na te denken.