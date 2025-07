Positieve sfeer bij STVV, maar... "Er gaat nog wel wat gebeuren hier"

STVV begon sterk aan het seizoen met een 3-1 zege tegen Gent. Verdediger Rein Van Helden voelt dat er iets positiefs groeit. Toch moet er nog opgelet worden: hij voorspelt nog uitgaande transfers.

STVV begon met een knappe 3-1 overwinning tegen KAA Gent aan het nieuwe seizoen. De club lijkt weer goed te draaien, wat afgelopen seizoen soms anders was. Zeker tegen het einde aan. Verdediger Rein Van Helden hoopt dat het dit jaar wat vlotter loopt.

"Ik hoop op een rustig seizoen waarin we hopelijk naar boven kunnen kijken. We mikken ook op een mooi bekeravontuur", zegt hij bij ons. "Maar er gaat nog wel wat gebeuren hier. Ik denk dat er nog wel wat jongens zullen vertrekken."

Adriano Bertaccini zal bij die groep horen. Of Van Helden deze zomer nog een transfer maakt? "Ik heb geen idee. Ik heb momenteel concreet nog niets op tafel liggen." De verdediger sluit niets uit, maar wil wel iets heel duidelijk maken.

"Ik heb echt een goed gevoel hier. We hebben stappen gezet op professioneel vlak en we hebben geleerd uit onze fouten van vorig seizoen", klinkt het. Er hangt een heel positief gevoel rond de club, en dat is aan bijna lles te merken.

"Het belangrijkste is dat we terug echt een groep hebben. We zijn allemaal hier met een doel en we willen gas geven. Hopelijk draaien we nu een stabiel seizoen", besluit Van Helden.