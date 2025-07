Supporters Lierse niet opgezet met beslissing van coach op fandag: Shoffner verdedigt zijn keuze

Binnen twee weken begint Lierse aan zijn nieuw seizoen in de Challenger Pro League met een duel tegen SK Beveren. Dat is meteen een duel die van belang kan zijn voor de top-6 en dus zetten ze alles op alles bij Lierke Plezierke.

Lierse begint aan zijn seizoen met een thuiswedstrijd tegen Beveren. Daarna volgt een uitwedstrijd bij Kortrijk, een thuismatch tegen Eupen en een bezoek aan Beerschot.

Met B-ploeg tegen Berchem Sport

Na vier speeldagen zouden ze op het Lisp dus al veel kunnen weten over hoe hoog de ambities voor het nieuwe seizoen concreet mogen zijn.

In een galawedstrijd in eigen stadion werd afgelopen weekend met een B-ploeg gespeeld tegen Berchem Sport. Met een B-ploeg werd verloren met 0-1. Een dag eerder werd achter gesloten deuren met de A-ploeg met het kleinste verschil gewonnen van het Qatarese Umm-Salal.

Coach verdedigt zijn manier van werken

De supporters van Lierse vonden het niet echt leuk dat er met een B-ploeg werd gespeeld tegen Berchem Sport, maar coach Jay Shoffner was formeel: de voorbereiding staat in functie van het nieuwe seizoen.

"We hadden hier ook ons type-elftal kunnen presenteren en dan hadden we wellicht met meerdere doelpunten verschil gewonnen. Voor mij staat alles in het teken van de eerste competitiematch tegen SK Beveren", klinkt het in Het Nieuwsblad. Ook woensdag tegen Thes Sport zal Shoffner met veel jonkies aantreden, gaf hij al aan.