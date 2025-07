Transferstrijd om Adriano Bertaccini barst los: waarom hij wel (of niet) voor Anderlecht, Engeland of de MLS moet kiezen

Adriano Bertaccini zal snel een stap hogerop zetten. De grote vraagt blijft nu: naar waar trekt de doelpuntenmaker van STVV? Wij zetten alle opties nog even op een rijtje.

De eerste speeldag van het nieuwe voetbalseizoen zit er ondertussen weer op. Er waren enkele spelers die opvielen zoals Simon Mignolet en Nathan De Cat. Maar niemand had zoveel directe invloed op een wedstrijd als Adriano Bertaccini.

STVV-KAA Gent was op weg om de (voorlopig) saaiste wedstrijd van het seizoen te worden. Tot minuut 70 gebeurde er nagenoeg niets. Weinig kansen, weinig creativiteit langs beide kanten, al liet STVV toch nog iets meer zien aan de bal dan de Buffalo's.

Toen kwam Bertaccini erin. Enkele minuten later viel het openingsdoelpunt. Een pass van Louis Patris richting de spits werd door Lopes Da Silva in eigen doel gewerkt. Na de gelijkmaker van Gent volgde nog een mooi doelpunt en een assist van Bertaccini, waarna Sint-Truiden met 3-1 won.

Transfer voor Bertaccini is onvermijdelijk

Volgens de Pro League was Davy Roef Man of the Match, volgens ons Bertaccini. Doe het hem maar na, op dik 20 minuten tijd. Het is dan ook niet onlogisch dat hij op heel wat interesse kan rekenen. Die komt uit het buitenland, maar ook Anderlecht heeft zich in de strijd gemengd.

Dat hij vertrekt staat praktisch vast. Dat vertelden ook zijn coach Wouter Vrancken en ploegmaat Rein Van Helden ons na de match tegen Gent. Het is nog afwachten naar waar. Volgens onze informatie zijn er heel wat opties voor de spits.

Een mooi sportief project in Engeland

Uit Engeland hebben Southampton, Norwich, Coventry zich al gemeld voor de mede-topschutter van vorig seizoen. Allemaal clubs uit de Championship. Dit zou een goede keuze voor zijn ontwikkeling als voetballer, misschien wel de beste.

De ploegen uit Engeland willen hem er enorm graag bij. De Championship is bovendien een sterke competitie. Tenslotte mag ook niet vergeten worden dat als hij voor een sterke club uit de Engelse tweede klasse kiest, hij kans maakt om binnen een jaar of twee in de Premier League te spelen.

Wat heeft Bertaccini nog te bewijzen in de Jupiler Pro League?

Verder toont ook Anderlecht interesse. Niet onlogisch dat ook een grote Belgische club zich meldt. Maar past hij daar wel in het systeem, met Vazquez en Dolberg die nog steeds in Brussel rondlopen? Onze Anderlecht-watcher Johan Walckiers verzekert dat dit kan. Dan wel best naast Dolberg in een systeem met twee spitsen. Maar hoeft Bertaccini zich nog te bewijzen in de Jupiler Pro League, nadat hij afgelopen seizoen samen met Tolu topschutter werd bij STVV dat moest vechten tegen de degradatie?

Hij trouwde onlangs met Marie Moreale, met wie hij al sinds het middelbaar samen is. Voorlopig heeft de aanvaller nog geen kinderen waar hij rekening mee moet houden en dus is een vertrek naar de andere kant van de wereld ook niet ondenkbaar.

Genieten in de Verenigde Staten

Bij LA FC, New York City and Real Salt Lake staat hij namelijk ook in de belangstelling. Een transfer naar de MLS is op sportief vlak uiteraard wat minder interessant, al heeft het ook zijn voordelen. Op financieel vlak is een transfer naar de Verenigde Staten heel interessant. Verder kan hij er ongetwijfeld ook meer genieten van het leven naast het veld dan in Engeland, al ziet hij zijn familie dan wel minder.

Maar wat de geïnteresseerde clubs doen is ook niet onbelangrijk. RC Lens toonde in januari al belangstelling en zou nu ook weer kunnen meedoen. Wij weten dat Anderlecht van plan is om deze week een eerste bod te doen. Andere clubs zullen volgen en dan barst de strijd écht los...