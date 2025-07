📷 Nieuwste Anderlecht-aanwinst al gespot in volledig paars-witte uitrusting

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Adriano Bertaccini is op weg om officieel speler van RSC Anderlecht te worden. De spits van STVV werd woensdagochtend gespot in het UZ Gent, waar hij zijn medische testen aflegde.

Enkele kinderen herkenden hem en hij poseerde in volledige Anderlecht-outfit voor een foto, tot groot jolijt van een alerte paars-witte fan. Het tenue was er wel eentje uit de iets oudere doos. Hoewel zijn komst al maanden in de lucht hing, lijkt het nu echt zover.

Bertaccini, die vorig seizoen 21 keer scoorde in de Jupiler Pro League, zal naar verwachting een contract voor vier seizoenen ondertekenen bij de Brusselaars. De officiële voorstelling volgt later deze week, vermoedelijk vrijdag.

De timing is opvallend. Terwijl de ploeg vandaag richting Zweden vertrok voor de Europese terugmatch tegen BK Häcken, legde Bertaccini in België zijn medische keuring af. Een officiële aankondiging zou de focus op de belangrijke Europese wedstrijd verstoren, en wordt daarom even uitgesteld.

Het dossier-Bertaccini werd al maandenlang stil achter de schermen voorbereid. Al in mei gaf de aanvaller uit Charleroi aan dat er concrete interesse was vanuit het Lotto Park. Nu de laatste details zijn uitgeklaard, is de deal zo goed als rond.

De transfersom ligt naar verluidt tussen de 5 en 6 miljoen euro. Anderlecht haalde met Bertaccini een profiel dat meteen inzetbaar is en doelpunten garandeert. De 24-jarige spits genoot ook interesse vanuit het buitenland, met onder meer Coventry, RC Lens en clubs uit de MLS die informeerden.