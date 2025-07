Club Brugge wenst Jashari gelukkige verjaardag, maar... X-post wordt overspoeld door AC Milan-fans

Op het moment van schrijven: meer dan 300 reacties op de verjaardagspost van Club Brugge voor Ardon Jashari. De meeste van AC Milan-fans.

De transfer van Ardon Jashari naar AC Milan blijft aanslepen en begint stilaan op een farce te lijken. Club Brugge zette de middenvelder deze week in de bloemetjes voor zijn 23e verjaardag, maar de commentaren onder die post gingen amper over feestvreugde.

In plaats daarvan regende het boze reacties van Milan-supporters. Zij beschuldigen Club Brugge ervan de transfer bewust te blokkeren, ondanks het feit dat Jashari en Milan al een persoonlijk akkoord hebben bereikt.

Volgens verschillende bronnen heeft de Italiaanse topclub al meerdere biedingen gedaan. Het laatste bod zou, inclusief bonussen, oplopen tot zo’n 38 miljoen euro. Maar Club Brugge blijft koppig vasthouden aan de vooropgestelde vraagprijs van 40 miljoen.

Voor Milan lijkt die marge nog overbrugbaar, maar het geduld raakt stilaan op. Ook Jashari zelf hoopt op duidelijkheid, al laat hij zich voorlopig niet uit over de situatie.

Club Brugge lijkt echter niet van plan zich onder druk te laten zetten, zelfs niet door een grootmacht als Milan. De fans van blauw-zwart steunen voorlopig het harde onderhandelingswerk van de club.

De vraag is nu hoe lang deze patstelling nog blijft duren. Want hoe langer de transfer sleept, hoe meer de frustraties in beide kampen oplopen.