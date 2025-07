OFFICIEEL: Anderlecht heeft nog een nieuwe aanwinst beet: voor Futures en voor A-ploeg

RSC Anderlecht heeft Joachim Lasse Imbrechts (23) transfervrij aangetrokken. De Belgische doelman tekent een contract voor één seizoen, met een optie op nog een extra jaar.

Imbrechts begon zijn loopbaan bij RFC Meux en belandde via UR Namur in 2015 bij Sporting Charleroi. Daar tekende hij in 2017 zijn eerste profcontract, maar een doorbraak bleef uit.

In 2021 verhuisde hij naar Union SG, waar hij in 2023 zijn debuut in de Jupiler Pro League maakte. In totaal keepte hij drie wedstrijden voor de A-ploeg en stond hij 19 keer onder de lat bij de U23.

De keeper heeft naast de Belgische ook de Zweedse nationaliteit. In zijn jeugdjaren kwam hij uit voor de jeugdelftallen van beide landen, een unicum in het Belgische voetbal.

Bij Anderlecht zal Imbrechts vooral de concurrentie aangaan bij de Futures, maar hij is ook inzetbaar als derde doelman bij de A-kern indien nodig.

Voor paars-wit is het een versterking met toekomstpotentieel, terwijl Imbrechts zelf hoopt op meer stabiliteit én speelminuten in Brussel.