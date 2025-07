Anderlecht, Charleroi (en later Union, Genk en Club Brugge) kunnen ons doen dromen van vier(!) ploegen in CL

Het nieuwe seizoen in Europa is ondertussen al even begonnen. Donderdag worden al de eerste ploegen definitief uitgeschakeld. Liefst zijn daar nog geen Belgische ploegen bij, zodat we kunnen blijven acteren op een hoog niveau en mogen dromen van twee ploegen in de Champions League.

Dit seizoen moet Club Brugge als nummer twee in de Champions' Play-offs nog twee voorrondes afwerken om de League Phase te bereiken. De Belgen staan momenteel achtste op de UEFA-ranglijst, onder Portugal en Nederland.

De Nederlanders hebben met hun zesde plaats wél twee rechtstreekse vertegenwoordigers op het hoogste niveau. Bovendien kan er naast PSV en Ajax ook nog een plaatsje voor nummer drie Feyenoord bijkomen in de League Phase.

Top-6 van primordiaal belang

Nummer zeven Portugal zit voorlopig in hetzelfde schuitje als de Belgen. De top-6 halen zou dus van heel groot belang kunnen zijn voor de Belgische teams om echt door te gaan stomen naar de top van Europa met oog op de toekomst.

"Laat ons hopen dat de Belgische teams het goed doen in Europa. Als we nog twee goeie jaren kennen, kunnen we op de UEFA-ranking zelfs stijgen naar plaats 6. Dan hebben we twee rechtstreekse ploegen in de Champions League", aldus Hein Vanhaezebrouck ook al tegen Het Nieuwsblad.

🧮 Anderlecht 🇧🇪 wint met 1-0 van Häcken 🇸🇪 en Charleroi 🇧🇪 houdt het tegen die andere 🇸🇪 op een 0-0



En zo zijn we vertrokken met de eerste +0.300 punten voor de 🇧🇪 coëfficiënt van het nieuwe seizoen



Volgende week een nieuwe portie 🇸🇪 balletjes op ons menu! pic.twitter.com/tEEOHtyHdd — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) July 24, 2025

Ook de analist en gewezen succescoach van onder meer KAA Gent in de Champions League en Conference League zou het leuk vinden om eens de top-6 van Europa te gaan halen. Maar dan moet het om te beginnen deze week al goed lopen.

RSC Anderlecht heeft na eventuele uitschakeling in de Europa League nog een vangnet in de derde voorronde van de Conference League, maar voor Sporting Charleroi is het deze week al (voor een eerste van drie keer) alles of niets.

Het is nog juli, maar toch al een belangrijke dag voor de 🇧🇪 coëfficiënt. Tijdens de zomer loert het gevaar voor vroegtijdige exits...



Deel 2 van de Zweedse 🇸🇪 confrontaties



19u00 #UEL Häcken 🇸🇪 - Anderlecht 🇧🇪 (0-1)

20u00 #UECL Charleroi 🇧🇪 - Hammarby 🇸🇪 (0-0)#CHAHIF #BKHAND pic.twitter.com/OhXa2UOLBM — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) July 31, 2025

Bij een overwinning in eigen huis tegen Hammarby zouden ze al een leuke stap in de goede richting kunnen zetten én sowieso al opnieuw 0.200 punten opleveren voor de Belgische coëfficiënt - voor Anderlecht geldt hetzelfde bij een zege in Zweden.

De voorbije jaren waren echte recordjaren en dus willen we graag op dat elan doorgaan. Zeker gezien ze bij onder meer Nederland volgend jaar hun grootste topseizoen kwijtraken en ons seizoen 2021-2022 veel minder voorstelde.

In dat jaar pakten wij 6.600 punten en Nederland 19.200 punten, waardoor we op dat moment wel eens boven de Nederlanders zouden kunnen terechtkomen in de ranking en dus mogen dromen van de zesde plaats op de ranglijst.

Meer zelfs: als we de voorbije drie seizoenen bij elkaar tellen, zouden we vrij comfortabel op de zesde plaats staan. Aan Union SG, Club Brugge, Genk, Anderlecht en Charleroi om dit seizoen op dat elan door te gaan en ook volgend seizoen goede resultaten neer te zetten.

En wie weet zelfs de vijfde plaats?

Er is mogelijk zelfs nog meer mogelijk, want ook de vijfde plaats is niet helemaal onmogelijk. Engeland, Italië, Spanje en Duitsland zullen we mogelijk nooit kunnen inhalen, maar Frankrijk staat op basis van de laatste drie seizoenen voor het huidige niet eens zo ver voor ons.

2022-23 2023-24 2024-25 Totaal Frankrijk 12.583 16.250 17.928 46.761 Nederland 13.500 10.000 15.250 38.750 Portugal 12.500 11.000 16.250 39.750 België 14.200 14.400 15.650 44.250

Dan zouden de Belgen drie rechtstreekse teams hebben in de Champions League én een vierde ploeg in de voorrondes mogen laten deelnemen. Het klinkt als dromen, maar Anderlecht en Charleroi kunnen deze week alvast een eerste stapje zetten.