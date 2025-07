Club Brugge krijgt sterke Europese tegenstander voorgeschoteld

Club Brugge zal RB Salzburg tegenkomen in de derde voorronde van de Champions League. Als Anderlecht doorstoot kan het Brann in de ogen kijken.

Geen spanning deze keer. Club Brugge kent zijn tegenstander voor de derde kwalificatieronde van de Champions League. Het is RB Salzburg met Yorbe Vertessen geworden.

Na de grote 1-4 overwinning in Noorwegen, hebben de Oostenrijkers woensdagavond rustig hun ticket veiliggesteld met een 1-1 gelijkspel tegen Brann. Club kan zich voorbereiden op een sterke tegenstander.

Vertessen, doelpuntenmaker in de eerste wedstrijd, bleef woensdagavond op de bank. Desondanks is zijn team nooit echt in gevaar geweest in beide wedstrijden.

Brann zou een andere Belgische club kunnen treffen. Als Anderlecht erin slaagt om Häcken donderdagavond uit te schakelen, zullen de Noren hun tegenstanders zijn in de volgende ronde van de Europa League.

Paars-wit won in het Lotto Park met 1-0. Nu moeten ze de klus klaren in Zweden om een Europees seizoen te kunnen spelen. Als Club Brugge Salzburg uitschakelt, volgt de winnaar van Ferenoord - Fenerbahçe, of die van Rangers - Viktoria Plzen.