Janssen is de nieuwe aanvoerder van Antwerp: "Beste kapitein die ik had? Niet Alderweireld, maar bij Oranje"

Vincent Janssen is de nieuwe aanvoerder van Antwerp FC. De Nederlander voetbalde tijdens zijn carrière al met enkele grote namen samen. Maar aan wie wil hij zich spiegelen?

"Virgil van Dijk was de beste aanvoerder die ik heb gehad", aldus Vincent Janssen zonder twijfel in Het Laatste Nieuws. "Hij is de aanvoerder van het Nederlands nationaal voetbalelftal."

Janssen vertelt vol respect over de verdediger van Liverpool FC. "Iedereen kan naar hem toestappen met bedenkingen of zorgen. Wilden we dat een training wat later begon? Dan kreeg Virgil dat geregeld bij de coach."

"Virgil is een verlengstuk van de coach én staat tegelijkertijd aan de kant van de spelers", legt de nieuwbakken aanvoerder van Antwerp FC uit. "Als er iets beter kon? Van Dijk zei het, maar altijd op een respectvolle manier."

"Ik herinner me dat er op een bepaald moment een headset of muziekbox op ieder z'n bed lag", glimlacht Janssen. "Een cadeautje van de aanvoerder. Virgil werd destijds gesponsord door JBL."

En wat met Toby Alderweireld?

"Ben je verrast dat ik Toby Alderweireld niet heb genoemd?", lacht Janssen. "Toby en Virgil liggen als aanvoerder niet zo ver uit elkaar. Toby is iets meer op zichzelf. Hij gaf het goede voorbeeld door zo professioneel te zijn. Nu wil ik op mijn manier het voorbeeld geven."