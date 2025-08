Niet enkel Club Brugge heeft problemen: toptransfer Mechelen zit vast door administratie

Bij Club Brugge hebben ze de nodige problemen. Gustaf NIlsson raakt niet klaar voor de duels met Salzburg en er zijn de transferproblematieken rond Jashari én Ordonez. Maar ook tegenstander KV Mechelen zit met een probleem.

KV Mechelen neemt het vrijdagavond voor zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen meteen op tegen Club Brugge. Een interessant duel voor beide ploegen, die beiden graag willen winnen.

Diouf nog niet op de afspraak

En ook de thuisploeg zit nog met een probleem dat luistert naar de naam Gora Diouf. Die zit namelijk nog steeds vast in Senegal, weet Het Laatste Nieuws te melden.

"Hopelijk duurt het niet te lang om het papierwerk van Gora Diouf in orde te krijgen en kunnen we Ryan Teague snel de nodige minuten geven om klaar te geraken voor de competitie", aldus Fred Vanderbiest drie weken geleden nog toen we hem spraken.

Visumproblemen

"Hopelijk blijft Gora niet te lang weg. Hij zal misschien naar Senegal moeten vliegen om zijn visum in orde te krijgen." De vrees dat de administratie zou kunnen aanslepen is ondertussen waarheid geworden.

Zijn visum is nog steeds niet in orde, waardoor hij momenteel in Senegal moet blijven. Het is nog maar de vraag wanneer een en ander in orde komt, maar bij Mechelen willen ze er de verdediger graag snel bij hebben.