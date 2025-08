'Eindelijk interesse voor ongewenste speler van Mircea Rednic bij Standard'

Hij past niet in de plannen van Mircea Rednic. Daarom moet Grejohn Kyei dan ook Standard verlaten. De verschillende partijen zoeken naar de beste oplossing om hem een nieuwe start te geven.

Vorige zomer arriveerde Grejoh Kyei van bij Clermont, maar bij Standard wist hij nooit te overtuigen. Twee maanden later werd hij al uitgeleend aan Charleroi dat wanhopig een nieuwe aanvaller zorgt.

Maar ook op Mambourg kon de 29-jarige spits en voormalig Frans jeugdinternational helemaal niet overtuigen. Hij speelde dertien wedstrijden en scoorde slechts één doelpunt.

Grejohn Kyei moet een nieuwe ploeg vinden

Deze zomer kwam de Kyei terug bij Standard, maar hij past duidelijk niet in de plannen van Mircea Rednic. Hij was afwezig tijdens de stage in Le Touquet vorige maand en stond niet op het wedstrijdblad tijdens de eerste twee wedstrijden van het kampioenschap.

De Rouches zoekt een oplossing om een speler met een hoog salaris te laten vertrekken. Maar de gegadigden liggen niet voor het rapen. Toch zou er binnenkort een oplossing gevonden kunnen worden.

Clubs uit Turkije, Frankrijk, Rusland en het Midden-Oosten hebben informatie ingewonnen bij de entourage van de speler. Er is nog geen echte vooruitgang geboekt, maar er zijn tenminste clubs geïnteresseerd in zijn diensten, wat een paar weken geleden niet het geval was.

Hij zal waarschijnlijk zijn salariswensen stevig moeten verlagen om Sclessin te verlaten en meer speeltijd te krijgen. Hij staat nog onder contract bij de Rouches tot 2027.