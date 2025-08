Transfernieuws en Transfergeruchten 05/08: Ordonez - Et Taibi - Fortin

OFFICIEEL: Dender haalt doelman weg bij KAA Gent

Louis Fortin (23) maakt de overstap van KAA Gent naar FCV Dender. Hij tekent een contract voor twee seizoenen, met een optie op een extra jaar bij de club uit Denderleeuw. (Lees meer)

OFFICIEEL: KV Mechelen haalt verdediger terug van bij Club Brugge, maar leent hem ook meteen uit

KV Mechelen heeft Amine Et-Taibi (22) opnieuw in huis gehaald. De verdediger, die eerder al in de jeugd van Malinwa speelde, tekent een contract voor twee seizoenen met optie op een derde. Hij wordt meteen uitgeleend aan zusterclub Helmond Sport in Nederland. (Lees meer)

Dezelfde saga als met Jashari? Brugge weigert een fortuin voor een zeer gewilde basisspeler

Na de transfer van Ardon Jashari zal Club Brugge de verkoop van Joël Ordonez onderhandelen, die intensief gevolgd wordt door Olympique Marseille. Net als bij de Zwitser wil blauw-zwart niet onder hun prijs zakken. (Lees meer)