'Club Brugge gaat strijd aan met Manchester United voor aanvallend toptalent'

Foto: © photonews

Club Brugge heeft zich volgens Africafoot gemeld in de race om het Malinese toptalent Bassidy Sanogo, die ook op de radar staat van Manchester United.

De 17-jarige Bassidy Sanogo, momenteel actief bij de jeugd van Fiorentina, geldt als een van de meest veelbelovende aanvallers in Italië.

Zijn prestaties bij de U18 van de Viola – waaronder zes doelpunten en twee assists in achttien wedstrijden – hebben de aandacht getrokken van diverse Europese clubs.

Naast Manchester United en Duitse clubs als VfB Stuttgart en Hoffenheim, heeft ook Club Brugge concrete interesse getoond.

Malinees toptalent gevolgd door Club Brugge

Zijn contract bij Fiorentina loopt tot juni 2027, waardoor een eventuele transfer een stevige onderhandeling en uiteraard ook prijs vereist.

Manchester United heeft volgens Africafoot serieuze plannen om Sanogo naar Old Trafford te halen. De club zou al gesprekken voeren met de entourage van de speler en Fiorentina, met het oog op een mogelijke overeenkomst.

De Italiaanse club daarentegen lijkt vastbesloten om hun Malinese talent nog enkele seizoenen te behouden. Afwachten dus wat het worden zal.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

