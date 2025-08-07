Gouden tip voor Renard om Anderlechtspeler door te sturen naar andere JPL-club: "Match made in heaven"

Het Anderlecht voor dit seizoen krijgt beetje bij beetje vorm. Zeker bij de spitsen lijkt paarswit meer dan voldoende spelers te hebben.

Kasper Dolberg lijkt aan boord te blijven bij RSC Anderlecht. Met de komst van Adriano Bertaccini werd Keisute Goto al doorgeschoven op uitleenbasis naar STVV.

Maar wat met Luis Vazquez? Als Bertaccini met hetzelfde rendement als tegen Cercle Brugge blijft spelen, dan zal hij in de hiërarchie bij Anderlecht snel spits nummer twee zijn.

Vazquez naar Cercle Brugge?

En daar heeft Frank Boeckx blijkbaar een heel goede oplossing voor. Dat voorstel deed hij in de voetbalpodcast van Het Laatste Nieuws, nadat hij de match tegen Cercle bekeken had.

“Zou het niet slim zijn van Olivier Renard om Vazquez naar Cercle Brugge te laten vertrekken?”, vraagt de analist zich zonder blikken en blozen af.

Cercle Brugge heeft een spits nodig en Vazquez zal bij Anderlecht derde keuze worden. Volgens Boeckx past Vazquez heel erg goed bij de Vereniging: “Een match made in heaven.”