Dante Vanzeir spreekt klare taal en komt met ambitie en droom: "Dit is het minimum voor mij"

Dante Vanzeir wil dit seizoen potten breken met KAA Gent. De komst van Ivan Leko moet de club een nieuw elan geven dit seizoen.

Leko sprak bij zijn aanstelling bij KAA Gent grote ambities uit met de club. Hij gebruikte het werkwoord ‘overpresteren’ voor dit seizoen. “Ik geloof hem wel”, zegt Dante Vanzeir aan Het Laatste Nieuws.

Volgens Vanzeir moet er een bepaalde winnaarsmentaliteit gecreëerd worden. Dat moet de basis worden waarop het team altijd kan terugvallen, ook als het moeilijk gaat.

Dat moet zorgen voor een gezonde ambitie. “Met deze ploeg moet play-off 1 sowieso de ambitie zijn. En dan is zelfs Europees voetbal halen voor mij het minimum”, aldus Vanzeir.

Dante Vanzeir blijft dromen van de Rode Duivels

Een ambitie is één iets, maar Vanzeir zit ook nog met een grote droom. Hij heeft de Rode Duivels nog altijd niet losgelaten. In 2021 mocht hij er al van proeven en dat smaakte naar meer.

“Natuurlijk blijven die Duivels een droom en blijft dat in mijn achterhoofd zitten, maar dat is niet prioriteit nummer één. Ik weet dat ik nog veel boterhammen moet eten om opnieuw aanspraak te maken op een selectie.”