Stijn Stijnen begrijpt Anderlecht niet: "Beter dan wat hier ooit liep"

Foto: © photonews

Patro Eisden heeft zijn competitiestart niet gemist in de Challenger Pro League. Het won met 2-1 van Lokeren-Temse.

Met twee doelpunten van Rousseau trok Patro Eisden de overwinning op de openingsspeeldag van de Challenger Pro League naar zich toe. Meteen een belangrijke zege voor Stijn Stijnen.

De coach van Patro Eisden slaagt er telkens weer in een competitieve ploeg tussen de lijnen te brengen die alles wil geven. Hij deed ook dit seizoen enkele knappe transfers.

Eentje daarvan is rechtsbuiten Milan Robberechts. Stijnen begrijpt zelfs niet dat hij erin geslaagd is om hem aan boord te halen. Hij heeft enorm veel potentieel.

Milan Robberechts is ruwe diamant bij Patro

“Milan Robberechts is beter dan wat hier ooit liep. Ik begrijp niet dat ze er bij Anderlecht weinig mee gedaan hebben”, vertelt de trainer van Patro aan Het Belang van Limburg.

“Robberechts is een diamant die hoge toppen gaat scheren en 1A perfect aankan. Muanza, Robberechts, Rousseau, Rais kunnen allemaal doorbreken. Door er juist en hard mee te werken en te zorgen dat ze ontbolsteren.”

En dat zal uiteindelijk ook weer financieel rendement opleveren voor Patro Eisden, net zoals het nu al gedaan heeft. “Geen toeval dat hier in één jaar Hadj Moussa, Kiki en Abid verkocht werden”, besluit Stijnen.

