Hasi gaat roteren: Anderlecht laat sterkhouders thuis voor trip naar Moldavië

RSC Anderlecht verdedigt donderdag een 3-0-overwinning uit de heenwedstrijd tegen Sheriff Tiraspol. Besnik Hasi is alvast van plan om te roteren.

RSC Anderlecht won afgelopen donderdag in het eigen Lotto Park met 3-0 van Sheriff Tiraspol. Met andere woorden: in Moldavië kan én mag het donderdag niet mislopen.

Besnik Hasi is alvast van plan om enkele spelers rust te gunnen. Meer zelfs: sommige spelers reizen zelfs niet mee af naar Moldavië.

Niet op volle sterkte naar Moldavië

Het Laatste Nieuws weet dat Yari Verschaeren, Thorgan Hazard en Jan-Carlo Simic de trip zullen skippen. Andere basisspelers zullen dan weer rust krijgen en op de bank beginnen.

Anderlecht neemt eveneens een nieuw gezicht mee. Yasin Özcan hoort bij de wedstrijdselectie. Het is niet onwaarschijnlijk dat de Turkse verdediger zijn debuut zal maken.

Nog anderhalf obstakel

Bij kwalificatie moet Anderlecht nog één play-offronde overleven richting groepsfase van de Conference League. In die laatste voorronde wacht AEK Athene of AEL Limassol.