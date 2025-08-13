📷 Standard verrast supporters, die meteen onder de indruk zijn

Standard heeft zijn nieuwe uitshirt voor het seizoen 2025-2026 gepresenteerd. Het is wit met dunne rode strepen en is ontworpen door Macron.

Op woensdagochtend heeft Standard Luik zijn nieuwe uitshirt voor het seizoen 2025-2026 onthuld. Na de andere tenues te hebben gepresenteerd, onthult de club een witte versie met fijne rode strepen, ontworpen door Macron.

Het einde van de samenwerking tussen Standard en Adidas maakte sommige supporters bezorgd, die zeer gehecht waren aan het merk. Velen twijfelden aan de keuze van de nieuwe kledingleverancier, en sommige critici maakten er graag grapjes over.

Voor zijn eerste seizoen met de Rouches heeft Macron gekozen voor een stijlvol en elegant ontwerp, geïnspireerd door de Italiaanse elegantie. Wat vindt u ervan?

Geïnspireerd door Italiaanse elegantie, gedragen door de ziel van Standard. Ons nieuwe uitshirt, nu beschikbaar. ✨



🛒 https://t.co/bNKCCq1bUr pic.twitter.com/r9LDsO5jD8 — Standard Luik (@Standard_RSCL) 13 augustus 2025

Op sociale media hebben supporters alvast snel gereageerd. Op X (Twitter) staat te lezen "wat een genot" en "prachtig". De fans zijn onder de indruk.

De fijne lijnen en minimalistische stijl zouden ook verzamelaars kunnen aanspreken die van opvallende stukken houden. Het zal er tijdens de wedstrijden strak en stijlvol uitzien.