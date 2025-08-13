Volle focus op de Champions League: Club Brugge - Westerlo wordt uitgesteld

Doordat het RB Salzburg wist uit te schakelen, zit Club Brugge in de laatste voorronde van de UEFA Champions League. Daarin treft het Rangers uit Schotland. De wedstrijd tegen Westerlo op speeldag 5 wordt nu ook officieel uitgesteld.

Na een dolle terugwedstrijd heeft Club Brugge zich weten te kwalificeren voor de laatste voorronde voor de Champions League. Het Oostenrijkse RB Salzburg moest het onderspit delven tegen de Bruggelingen.

Het Schotse Rangers wacht in de volgende ronde. Om zich volledig te kunnen focussen op die dubbele confrontatie, zal de Bruggelingen hun wedstrijd van speeldag 5 in de Jupiler Pro League worden uitgesteld naar een later tijdstip.

Club-Westerlo gaat niet door

Dat Club die wedstrijd wou uitstellen, was al even geweten. Maar nu heeft Blauw-Zwart ook officieel gecommuniceerd dat deze wedstrijd (Club-Westerlo op 23/8) wordt verplaatst. Zo kan Club in het weekend rusten in plaats van vol aan de bak te moeten in de eigen competitie.

Ook Racing Genk en Anderlecht zouden hun wedstrijd van speeldag 5 graag uitstellen. Bij Anderlecht hangt het nog af van of ze komende donderdag de kwalificatie voor de volgende ronde effectief binnen kunnen halen. De heenwedstrijd tegen Sherrif Tiraspol eindigde op 3-0 in het voordeel van de Brusselaars.

En zo zou het zomaar kunnen dat er tijdens speeldag 5 amper 5 wedstrijden worden afgewerkt in plaats van de gebruikelijke 8. Wanneer de uitgestelde partijen zouden ingehaald worden, zal spoedig gecommuniceerd worden door de Pro League.