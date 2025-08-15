Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

Een paar weken geleden werd nog gewag gemaakt van een persoonlijk akkoord tussen Aurélien Scheidler en KAA Gent. De deal lijkt nu echter alsnog af te gaan springen, zo blijkt.

Aurélien Scheidler staat momenteel nog steeds onder contract bij FCV Dender. Bij de promovendus liet hij vorig jaar de nodige bemoedigende dingen zien, waardoor hij in de aandacht was gekomen.

Hij is doelgericht, heeft body, snelheid en zijn lengte mee. Daarmee maakte hij ook indruk op Ivan Leko, die hem graag naar de Planet Group Arena wilde halen.

❌🔵🦬 Despite the player’s desire, KAA Gent is not expected to sign Aurélien Scheidler. The Buffalos have shifted their objectives and are now focusing their priorities on other attacking positions.

⏳ To be continued. #mercato #JPL https://t.co/xFlHpl7Cit pic.twitter.com/PYIP4weeo7 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 12, 2025

Een paar weken geleden werd al gesproken over een persoonlijk akkoord tussen Scheidler en Gent. Bovendien waren de Buffalo's ook al in gesprek met Dender over de deal.

KAA Gent ziet af van interesse in Scheidler

De 27-jarige Fransman leek zo op weg naar een stapje hogerop binnen de Belgische competitie, maar zover lijkt het nu alsnog niet te gaan komen. De deal gaat namelijk niet door.

Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri - die ook al met het nieuws kwam een paar weken geleden - is er geen akkoord gevonden en zien ze bij Gent af van de deal. Ze zouden op andere doelen azen in de aanval.