Problemen met Raskin bij Rangers net voor confrontatie met Club Brugge? Zijn coach is duidelijk en wijst naar entourage

Manuel Gonzalez
Problemen met Raskin bij Rangers net voor confrontatie met Club Brugge? Zijn coach is duidelijk en wijst naar entourage
Foto: © photonews

Thomas Buffel heeft middenvelder Nico Raskin aangeraden om zich niet te laten afleiden door transfergeruchten en nog minstens één sterk seizoen bij Rangers neer te zetten.

De voormalige Rode Duivel kent de speler goed vanuit de Belgische beloftenploeg en zag hem dit jaar doorstoten tot de nationale ploeg dankzij zijn prestaties in het lichtblauw. Ondanks die opmars zat Raskin de laatste weken vaker op de bank.

Nieuwe coach Russell Martin liet hem buiten de basiself tegen Viktoria Plzn en Dundee. Volgens de manager zou de 24-jarige middenvelder te veel bezig zijn met speculaties over een mogelijke transfer.

Martin benadrukte dat Rangers zelf nog geen enkel officieel bod ontving. “De onzekerheid komt niet van aanbiedingen aan de club, maar wel van mensen die rechtstreeks contact zoeken met hem”, verklaarde hij. Zo lijkt vooral de entourage van Raskin mee te spelen in de situatie.

Raad van Thomas Buffel

Dat neemt niet weg dat er volop interesse circuleert. In de Premier League zouden Wolverhampton Wanderers en Aston Villa hem volgen, terwijl ook Real Betis uit Spanje zijn naam genoteerd heeft. Tot dusver blijft het echter bij geruchten.

Buffel ziet in elk geval voordelen als zijn voormalige pupil bij Rangers blijft. “Ik denk dat nog een seizoen in Ibrox hem alleen maar ten goede kan komen. Vergeet niet dat Rangers zelf ook een sterk niveau biedt”, zei hij. Volgens Buffel zou Raskin er opnieuw kunnen uitgroeien tot een sleutelspeler.

Met nog drie jaar contract bij de Schotse topclub ligt de bal voorlopig in het kamp van Raskin en zijn entourage. Of hij de focus volledig kan verleggen naar het sportieve, zal bepalen of dit seizoen opnieuw een doorbraakjaar wordt.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

