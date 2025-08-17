Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel

De onderhandelingen tussen Charleroi en Antwerp rond Rik De Mil draaiden in juni volledig om geld. Antwerp bood 700.000 euro aan als vergoeding om de trainer los te weken, een som die op papier voldoende leek om een transfer te realiseren, schrijft LDH.

Toch liep het mis, ondanks dat het bedrag substantieel was voor een Belgische context. De Mil kreeg daarnaast een persoonlijke uitweg aangeboden: hij had zijn contract bij Charleroi zelf kunnen beëindigen en zes maanden opzegvergoeding kunnen betalen.

Voor veel trainers zou dit de gemakkelijke route zijn geweest, een manier om snel bij een grotere club aan de slag te gaan. Toch koos De Mil daar niet voor. Zijn beslissing was ingegeven door loyaliteit aan Charleroi en zijn persoonlijke integriteit.

Hij weigerde de contractbreuk en de opzegvergoeding, ook al zou dit hem sportief vooruit geholpen hebben en financieel misschien aantrekkelijk was geweest. De weigering van De Mil zorgde ervoor dat Antwerp en Charleroi geen akkoord konden bereiken.

Principieel

De 700.000 euro bleef dus op tafel liggen, maar de principiële houding van de trainer kan hem in de toekomst misschien wel vooruit helpen. Clubs hechten groot belang aan loyaliteit. Het financiële aspect alleen kon de onderliggende twijfels en risico’s niet wegnemen.

Daarnaast speelde het sportieve perspectief een rol. De Mil wist dat hij bij Charleroi een stabiel project had, terwijl een overstap naar Antwerp hem een volledig nieuwe omgeving zou opleveren. Dit maakte de financiële verleiding nog minder doorslaggevend in zijn beslissing.

Volg Charleroi - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

