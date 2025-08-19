Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

Foto: © photonews

Club Brugge staat voor het heenduel met Rangers in de CL-play-offs. Coach Nicky Hayen zorgde voor een verrassing door maandag onverwacht nog een extra training in te lassen.

Het is zover voor Club Brugge: blauw-zwart neemt het dinsdagavond op tegen Glasgow Rangers. Het is het heenduel van de play-offs voor de Champions League.

Er staat enorm veel op het spel, sportief en financieel. Een overwinning in het tweeluik, en deelname aan de Champions League is verzekerd. Daar komen tientallen miljoenen bij kijken.

Bij deelname aan de Europa League een pak minder, en op dat scenario zullen ze dus ook niet hopen. Op maandag deed coach Nicky Hayen een persconferentie en werd er een laatste keer getraind.

Of niet? Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat Hayen kort na de middag besloot om nog een training in te lassen. Een straf, of een extra voorbereiding?

Niemand weet voorlopig waarom, maar het is op zijn minst opvallend te noemen. Straks zullen we zien of zijn extra training geholpen heeft.

Volg Rangers FC - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

