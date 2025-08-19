Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club?

Cyriel Dessers neemt het met Rangers op tegen Club Brugge. De spits sluit een terugkeer naar België niet uit en noemt KV Mechelen als club waar hij later mogelijk zou willen spelen.

Cyriel Dessers zal dinsdagavond Club Brugge in de ogen kijken met Rangers, waar hij sinds de zomer van 2023 actief is. Toen maakte hij de overstap van het Italiaanse Cremonese.

In België was hij ook al bij een aantal ploegen actief. Dessers speelde bij OH Leuven, KSC Lokeren en KRC Genk. Bij de Limburgers lag hij zo'n twee jaar onder contract tussen 2020 en 2022. Een terugkeer naar België zou hij wel zien zitten.

"Waarom niet? Nu is het sowieso nog te vroeg, maar ik woon al best lang in het buitenland, en ik heb onlangs een huis gekocht in Mechelen", zegt de Nigeriaanse spits bij Het Laatste Nieuws. "Sowieso zijn er wel een paar Belgische ploegen waarvoor ik een boontje heb."

Speelt Dessers binnenkort bij... KV Mechelen?

Uiteindelijk noemt hij er één. "Ik ben in Mechelen toch al een paar keer aangesproken door fans van KV Mechelen die vroegen of ik niet voor Malinwa kom spelen. (lacht) En volgens mij zouden mijn vrouw en schoonfamilie dat evenmin erg vinden. Al zullen we nog moeten zien hoe dat uitkomt met mijn carrière."

"De laatste jaren heb ik voor topploegen gespeeld in Nederland, Schotland, en België, wat superfijn is, maar KV Mechelen is ook een prachtige club. En voor de rest probeer ik zo veel mogelijk deuren open te laten, je weet nooit wat een carrière nog brengt", besluit Dessers.