Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

Club Brugge neemt het vanaf dinsdagavond in een dubbel duel op tegen het Schotse Glasgow Rangers. De heenwedstrijd is op Ibrox in de Schotse hoofdstad, volgende week is er de thuiswedstrijd tegen de Rangers.

Union SG zit al zeker in de League Phase van de Champions League. Rest de vraag: komt Club Brugge daar de komende weken nog bij? De analisten geloven er alvast in.

Marc Degryse gelooft erin voor Club Brugge tegen Rangers

"Of ze het gaan halen? Ik denk het wel en ik hoop het ook voor ons, dan hebben we twee avonden Champions League met Belgische ploegen", opende Marc Degryse zijn analyse bij VTM2.



Lees ook... Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

"En dat is aantrekkelijker voor ons en voor de Belgische voetbalfans. Maar het is een feit: Club Brugge is favoriet en Rangers is nog zoekende."

Frank Boeckx wil Rangers niet onderschatten

Een idee dat gedeeld wordt door Frank Boeckx, al wilde die de Rangers ook niet onderschatten: "Ze hebben een goed elftal en een goed middenveld, maar ze hebben niet de meest spectaculaire spelers. De backs blijven laag hangen en dat is goed voor Forbs en Tzolis, die zich zo kunnen uitleven."

Slotsom: Club Brugge moet het oplossen. Is het niet deze week, dan wel op Jan Bryedel: "Met het mes op de keel kunnen ze het bij Club Brugge wel, met de supporters er ook achter in de terugwedstrijd. Dat bewezen ze ook tegen Salzburg al."