OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details

Rafik Belghali verlaat KV Mechelen en trekt naar Hellas Verona. Malinwa vangt 1,6 miljoen euro, oplopend tot 2 miljoen via bonussen.

Zijn transfer zat er al aan te komen, maar werd nu ook officieel bevestigd. Rafik Belghali verlaat KV Mechelen en trekt naar het Italiaanse Hellas Verona.

De flankverdediger stond eerder deze zomer in de belangstelling bij KRC Genk om Zakaria El Ouahdi eventueel op te volgen. Maar hij speelt nog steeds in Limburg en dus was er ook geen vervanger nodig.

KV Mechelen vangt tot 2 miljoen euro voor Belghali

Gazet van Antwerpen meldt dat KV Mechelen 1,6 miljoen euro ontvangt voor zijn verdediger. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot zo'n 2 miljoen euro.

Zelf nam Malinwa hem in de zomer van 2023 voor 400.000 euro over van Lommel SK. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op 2,5 miljoen euro.

De Serie A-club kreeg plek, en geld, vrij na de verkoop van Jackson Tchatchoua, een Kameroense Belg. Belghali speelde in totaal 50 wedstrijden bij KV Mechelen waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf.