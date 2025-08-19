OFFICIEEL: Leander Dendoncker gaat opvallend nieuw avontuur aan

Leander Dendoncker trekt naar Spanje: de ex-Anderlecht-middenvelder kiest voor een avontuur bij Real Oviedo. De La Liga-promovendus biedt hem een nieuwe kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen

Er waren de laatste dagen al geruchten die Leander Dendoncker naar Spanje stuurden. Die worden nu bevestigd: de voormalige Anderlecht-middenvelder gaat aan de slag bij Real Oviedo.

Dendoncker werd vorig seizoen uitgeleend aan Anderlecht. Wat een heel mooie terugkeer moest worden draaide toch niet zo goed uit als gehoopt. De middenvelder kon niet genoeg overtuigen in het Lotto Park.



Hij keerde deze zomer terug naar Aston Villa, maar daar had hij duidelijk ook geen toekomst meer. De voormalige Rode Duivel moest op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.

Die vond hij nu in Spanje. Real Oviedo bood hem een nieuw avontuur aan. Coach Veljko Paunovic nam contact met hem op, en maakte hem duidelijk dat hij een belangrijke speler zou zijn in het project.

Oviedo moest niet lang op een antwoord wachten want op dinsdag maakte de club de transfer helemaal bekend. Blaast Dendoncker zijn carrière nieuw leven in bij de La Liga-promovendus?