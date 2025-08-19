OFFICIEEL: Sporting Charleroi neemt afscheid van verdediger die op speeldag 1 nog indruk maakte

Het is officieel, Vetle Dragsnes verlaat Sporting Charleroi voor Brann. Hij heeft 73 officiële wedstrijden gespeeld voor de Zebra's.

De transferperiode van Sporting Charleroi is nog niet voorbij. Op dinsdag kwamen we te weten dat de Algerijnse rechtsback Kevin Van Den Kerkhof op het punt staat om naar Mambourg te trekken.

Maar wat betreft vertrekkende spelers is er ook beweging. Terwijl Anthony Descotte op het punt staat opnieuw uitgeleend te worden aan Nederland, verlaat linksback Vetle Dragsnes de club definitief.

Vetle Dragsnes verlaat Charleroi voor Brann

Na 73 officiële wedstrijden te hebben gespeeld voor de Zebra's, tekent de 31-jarige speler bij Brann in zijn thuisland Noorwegen. Het nieuws werd dinsdag bevestigd door Charleroi in een persbericht.

"Vetle heeft twee seizoenen de kleuren van de Zebra's gedragen, waarin hij 73 officiële wedstrijden speelde, met in totaal 4 doelpunten en 4 assists. We herinneren ons vooral zijn geweldige doelpunt tegen RWDM in het seizoen 23/24, een prachtige acrobatische omhaal, evenals zijn goal tegen OH Leuven op de eerste speeldag van het seizoen 25/26, met een vergelijkbare beweging."

"Respectvol, strijdlustig en constant in zijn prestaties, is Vetle een echte troef geweest voor de defensie van Charleroi. De club bedankt hem voor zijn inzet en wenst hem het beste voor zijn verdere carrière!", aldus de club. Mardochée Nzita is nu meer dan ooit de vaste linksback van de Zebra's.